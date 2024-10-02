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山陀兒擾10月5日大巨蛋國慶晚會？蔣萬安：照原定計畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會報後受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會報後受訪。記者楊正海／攝影

山陀兒颱風來襲，因路徑多變速度緩慢，恐擾亂10月5日大巨蛋舉辦的國慶晚會。台北市長蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會報後受訪表示，會持續掌握颱風動態和對北市的影響，也會和中央慶籌會保持密切溝通，原則上照原定計畫，也持續掌握颱風動態。

蔣萬安指出，目前市府氣象團隊資訊，接下來從今天入夜後到明天影響，北部地區最嚴重，之後會逐步減弱並帶來一些雨勢，未來會持續掌握颱風動態對本地區影響，也會和中央慶籌會保持密切溝通，持續掌握颱風動態。

至於是否影響國慶晚會彩排？蔣萬安說，一定是機動性做因應調整，接下來隨時對颱風路徑做因應。媒體也關心台北大巨蛋漏水是否已經改善，蔣萬安說，體育局昨再次要求遠雄對大面積影響區域和國慶晚會舉辦區域，在10月4日前改善完成，整體部分則要求在10月底，也就是遠雄的承諾，完成改善。 　

山陀兒颱風

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