山陀兒龜速延後登陸 高雄百貨業今早陸續公告照常營業

強颱山陀兒龜速前進，登陸時間估再延至明天清晨，高雄地區今早至10點多風雨才稍轉大，多家百貨公司均宣布照常營業。

山陀兒颱風一度轉為強烈颱風，高市府不敢掉以輕心，昨起一連兩天宣布高雄放颱風假，結果昨天一整天小風小雨，許多民眾平白撿到颱風假，紛逛百貨公司看電影，讓百貨業賺到颱風財。

今早高雄風雨不大，百貨業陸續公告照常營運。漢神百貨、漢神巨蛋剛公告，上午11點開張。Global Mall也發布，南部新左營站及屏東市2店也正常營業。另已公告營業的尚有義享天地，新光三越三多店、左營店及SKMPARK、大遠百、遠東SOGO、大立、大樂，岡山樂購，宣布停業一天的則有IKEA，駁二IN89及台鋁影城。

據中央氣象署最新預報，山陀兒已減弱為中度颱風，但續龜速前進，登陸時間延後，但市府仍再三呼籲，颱風期間非必要，千萬不要外出。