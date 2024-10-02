颱風山陀兒來襲前 大台北蔬菜批發價跌至52.8元

颱風山陀兒來襲，昨天因颱風預期心理、市場交易熱絡，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價創新高，今天則恢復和緩，交易均價為每公斤新台幣52.8元，恢復颱風前價格水準。

颱風山陀兒前進緩慢，登陸時間將延到明天，今天早上仍有民眾到市場採購蔬菜，根據農產品批發市場交易行情站數據顯示，今天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價為52.8元，較昨天63.7元下跌1成7。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，昨天交易均價創新高，主因前天市場剛好休市，加上颱風來襲消費者預期心理而交易熱絡導致。

姚志旺說，今天蔬菜到貨量約1300公斤，交易均價52.8元，都已經恢復颱風來臨前的水準，但因颱風還未登陸，因此後續會持續關注走勢跟影響農作物情形。

姚志旺也建議，民眾可以多選購根莖類蔬菜像是胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等蔬菜，農糧署也透過跟國內量販超市像是全聯、家樂福、大潤發等推動高麗菜平價專區，民眾可以多選購。