颱風山陀兒來襲 估10/3傍晚暴風圈進入新北

氣象署表示，颱風山陀兒緩步向台灣西南部接近，新北市政府今天表示，預估3日清晨颱風中心可能登陸，傍晚暴風圈進入新北市，市民應全力防颱備戰。

颱風山陀兒新北市災害應變中心工作會報，今天上午在市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜召集市府團隊、29區公所區長等，聽取天氣風險管理開發公司、台灣大學氣候天氣災害研究中心的簡報。

侯友宜強調，新北各機關學校停止上班及上課，是依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，以及新北氣象團隊等專家學者的綜合專業研判。

他說，尤其，今天的郊區平均風力達到6至7級，陣風達到8至10級，已經達到停班、停課標準，這些新北掌握的資料與氣象署的資料一致。新北沿海地區從八里區至貢寮區、郊區擴及坪林等山區，區域遼闊，接獲中央氣象署資料後，會同專家學者研判而決定，都是有所本。

侯友宜也呼籲市民不要隨意到海邊觀浪，已經勸離589人。請市民不要隨意外出，應全面防颱備戰。目前，新北災情多以路樹倒塌、電線掉落為主，國軍兵力進駐坪林與烏來山區有242人。

依據天氣風險公司報告，颱風山陀兒今天凌晨減弱為中颱，明天清晨中心可能登陸台南一帶，後續快速減弱，傍晚暴風圈進入新北市，4日上午可能降為熱帶性低氣壓。

天氣風險公司說，依照目前颱風路徑，預估新北市海陸警發布時間，延後至今天下午至晚間，今晚起至明天新北市易有強降雨及較大累積雨量，北側、南側、東側山區有局部豪雨機會，總累積雨量400至600公釐，沿海陣風10至11級，內陸地區陣風8至9級。

台大氣候災害中心報告表示，員山子分洪目前正常，未達分洪標準，但瑞芳區、雙溪區、汐止區仍應注意雨量及水情，慎防土石流。3日烏來區覽勝橋可能達二級警戒水位。