持續減弱！山陀兒只能吃自己 專家曝1時段：有機會死在台灣

屏東、高雄與台南離颱風較近、較多山陀兒災情，行政院長卓榮泰2日視察災害應變中心時優先關切！他表示，山陀兒颱風恐在台滯留時間較久，各縣市要積極撤離有可能受災人口，中央部會則要「即時救災、保持韌性」，並呼

2024-10-02 12:01