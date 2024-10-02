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持續減弱！山陀兒只能吃自己 專家曝1時段：有機會死在台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風山陀兒襲台，全台22縣市2日放颱風假。聯合報系資料照
颱風山陀兒襲台，全台22縣市2日放颱風假。聯合報系資料照

山陀兒颱風中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，不過由於在同片海域太久，有持續減弱趨勢，臉書粉專《用事實說颱風》不僅直呼「山陀兒只能吃自己！」氣象專家林得恩更指出，「山陀兒周五清晨至周六間，有機會就死在台灣」。

山陀兒颱風今天（2日）凌晨2點減弱為中度颱風，《用事實說颱風》昨晚即發文指出，颱風開始北轉後，速度緩慢，登陸點南方80Km仍可能有12～14級強陣風；中心接觸陸地後，出海時可能已是輕度颱風、熱帶性低氣壓；若減弱為熱帶低壓，最快周四晚間解除所有颱風警報。

另一方面，粉專《林老師氣象站》也指出，山陀兒颱風的牛步速度，幾乎每小時均低於10公里以下，也使得影響時間將再延後。路徑也再西修，預計將從中央山脈西側通過，3日可能上午9點前後，將從台南附近登陸，依此路徑及運動速度推估，颱風假不只一天！而中央氣象署也評估，山陀兒颱風4日清晨至5日間，有機會就死在台灣，並降為熱帶性低氣壓的可能。

山陀兒颱風

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