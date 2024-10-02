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搭機空中直擊山陀兒「颱風眼」 網驚呆：正規到令人發抖

聯合新聞網／ 綜合報導
山陀兒颱風侵襲台灣，今天全國停班停課。示意圖／聯合報系資料照
山陀兒颱風侵襲台灣，今天全國停班停課。示意圖／聯合報系資料照

山陀兒颱風今天（2日）凌晨2點半減弱為中度颱風，目前仍位於台灣西南方海面，已經開始轉往北到東北，朝著台灣南部接近。有民眾搭飛機時，恰巧見到「颱風眼」，立刻拍下來PO上網，引起熱烈討論。

一名網友昨晚間近11點在threads貼出影片，指出自己從吉隆坡飛往台北的路上，意外拍下山陀兒的「颱風眼」，畫面相當清楚，眼牆四周的雲層非常厚實。原PO也直呼：「飛機有刻意避開，但是真的看得到」、「正規到令人發抖」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後，底下留言區紛紛表示，「很久沒有這麼正規的颱風了」、「第一次看到真的颱風眼欸，好酷！但一想到它帶來的狂風暴雨，又好想哭」、「好像天空之城」、「真的是圈圈欸」、「可以麻煩你路過時戳瞎他嗎」。

中央氣象署今早表示，山陀兒颱風過去三小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，不過預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

山陀兒颱風

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