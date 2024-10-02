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颱風來襲 花東及高屏共13處省道山區路段預警封閉

中央社／ 台北2日電

颱風山陀兒颱風來襲，交通部公路局預警封閉花東及高屏地區共13處省道山區路段。

公路局統計，到今天上午8時，有13處省道山區路段預警封閉，主要集中在花蓮、台東及高雄、屏東。

13處預警封閉的路段包括：花蓮縣秀林鄉台8線關原至太魯閣口、花蓮縣秀林鄉台9線和仁至崇德（中午前開放3次通行，下午1時起預警封閉）、台東縣台9線太麻里鄉香蘭至大武、台東縣大武鄉台9線大武橋、屏東縣獅子鄉台9線草埔至新路、台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線安朔至草埔、花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線光復至豐濱。

另有高雄市桃源區台20線勤和至復興、台東縣海端鄉台20線向陽至初來、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線豐南至北源、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山、高雄市六龜區台27線中興至大津路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

山陀兒颱風

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