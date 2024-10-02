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山陀兒中颱滯留海面 氣象教授推估明9時安平登陸

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄大學教授今天在高市政府山陀兒災害應變中心，表示颱風可能明天上午在台南安平登陸。記者林保光／攝影
高雄大學教授今天在高市政府山陀兒災害應變中心，表示颱風可能明天上午在台南安平登陸。記者林保光／攝影

山陀兒颱風轉為中度颱風往台灣西部前進，高雄大學教授吳明淏今天在高雄市政府災害應變中心第三次工作會議，表示受氣流牽引致山陀兒滯留，可能要到明天上午9時左右，颱風中心位置在台南安平登陸，也會對高雄帶來強風豪雨。

吳明淏表示，山陀兒今天上午8時位置滯留高雄西南方海面，每小時7轉10公里速度進行，近中心是15級風，瞬間最大陣風17級風，風圈已觸陸，對台中以南會造成威脅，目前觀測有持續減弱趨勢，但受颱風逐漸接近方影響，西南部到恆春沿海會有會有8至10公尺浪高，台南以南的區域會有11至13級強陣風。

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吳明淏推估，颱風中心位置明天凌晨登陸前，平均風會到11級，最大陣風到13、14級，雨量推估，在明天下午到晚上會明顯增強到豪雨，但會比過去的颱風的雨量小很多，總雨量平地200到400毫米、山區300到500毫米。

吳明淏說，山陀兒颱風的動態超乎專家預期，很少見颱風這樣滯留狀態，按目前估算，中心登陸台灣的點可能再往北，預計明天上午9時前後，在台南安平登陸，高雄也會出現9到11級以上強陣風，也會出現豪雨，暴風圈脫離陸地的時間目前沒無準確估算，可能登陸後也會轉為熱帶低壓而消散。

山陀兒颱風

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