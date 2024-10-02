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山陀兒幾乎停滯不前！日氣象廳：4日從台灣北部出海

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山陀兒幾乎停滯不前！日氣象廳：4日從台灣北部出海

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
。取自NHK
。取自NHK

颱風山陀兒今天凌晨2時減弱為中度颱風，可能延後至3日晨從嘉南附近登陸。日本氣象廳最新預測，截至2日上午6時，山陀兒幾乎在台灣南部海面停滯，未來將持續朝東北方向偏北移動，預計於4日至5日間從桃園、新北一帶出海。

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NHK報導，日本氣象廳數據顯示，颱風山陀兒目前幾乎停滯在台灣南部外海，中心氣壓為925百帕，瞬間最大風速為每秒70公尺，近中心最大風速每秒25公尺。

氣象廳指出，颱風今後將朝東北方向偏北，可能在3日白天從台灣嘉南地區登陸後，一路穿越台灣西部北上，最後於4日至5日間從桃園、新北一帶出海後，方向微微偏移西北移動。不過由於颱風尚未登陸台灣，颱風路徑變數仍大。

沖繩縣先島群島預計3日會開始出現暴風，沖繩本島及先島群島可能在4日出現警報級大雨和巨浪警報，5日左右接近沖繩本島地區。

山陀兒颱風

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