聽新聞
0:00 / 0:00
山陀兒幾乎停滯不前！日氣象廳：4日從台灣北部出海
颱風山陀兒今天凌晨2時減弱為中度颱風，可能延後至3日晨從嘉南附近登陸。日本氣象廳最新預測，截至2日上午6時，山陀兒幾乎在台灣南部海面停滯，未來將持續朝東北方向偏北移動，預計於4日至5日間從桃園、新北一帶出海。
NHK報導，日本氣象廳數據顯示，颱風山陀兒目前幾乎停滯在台灣南部外海，中心氣壓為925百帕，瞬間最大風速為每秒70公尺，近中心最大風速每秒25公尺。
氣象廳指出，颱風今後將朝東北方向偏北，可能在3日白天從台灣嘉南地區登陸後，一路穿越台灣西部北上，最後於4日至5日間從桃園、新北一帶出海後，方向微微偏移西北移動。不過由於颱風尚未登陸台灣，颱風路徑變數仍大。
沖繩縣先島群島預計3日會開始出現暴風，沖繩本島及先島群島可能在4日出現警報級大雨和巨浪警報，5日左右接近沖繩本島地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言