颱風山陀兒速度慢 10/3登陸後估減弱為熱帶性低氣壓

颱風山陀兒近似滯留，氣象署指出，登陸時間將延到明天，未來路徑雖然預計會在登陸後沿著西部北上，但強度也不排除登陸後就快速減弱為熱帶性低氣壓。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天清晨8時的中心位置在北緯21.5度，東經119.4度，即在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，山陀兒過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華在最新預報記者會中表示，山陀兒雖然已經減弱為中度颱風，但是環流依舊完整，周圍的強風豪雨帶仍會影響台灣，預估山陀兒未來緩慢向北轉北北東，明天登陸中南部陸地後會往北移動。

伍婉華說，登陸前山陀兒將會減弱為較弱的中度颱風或輕度颱風，登陸後受到地形破壞，很快就會減弱為熱帶性低氣壓。

根據氣象署觀測，9月29日凌晨0時至10月2日上午8時出現較大雨量為台東縣金針山887毫米，屏東縣大漢山733.5毫米，花蓮縣清水林道418.5毫米，高雄市天池275毫米，澎湖縣224.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼12級，新屋、成功、彭佳嶼、東吉島10級。