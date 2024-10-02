颱風山陀兒逼近 新光三越SOGO微風等百貨正常營業
颱風山陀兒緩步向台灣西南部接近，全台今天停班停課。台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今天暫停營業，新光三越、SOGO、微風、Global Mall和遠東百貨等今天皆正常營業。
中央氣象署表示，颱風山陀兒強度持續減弱為中度颱風，不排除減弱為較弱的中颱或輕颱，暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預估晚間登陸西南部。
因應颱風來襲，台北101昨天宣布，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今天暫停營業一天。
此外，Global Mall環球購物中心全台8店今天皆為正常營業，包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站及屏東市等店。
微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸今天皆正常營業；微風超市（本店、南京、南山）早上11時營業；微風台大醫院則配合院方規範。微風表示，若遇颱風風雨增強，營業時間將再另行公告。
新光三越今天全台正常營業，如後續有異動，將再另行通知。遠東SOGO表示，今天全台各店正常營業。遠東百貨今天全台營業時間正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言