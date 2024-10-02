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颱風山陀兒逼近 新光三越SOGO微風等百貨正常營業

中央社／ 台北2日電

颱風山陀兒緩步向台灣西南部接近，全台今天停班停課。台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今天暫停營業，新光三越、SOGO、微風、Global Mall和遠東百貨等今天皆正常營業。

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中央氣象署表示，颱風山陀兒強度持續減弱為中度颱風，不排除減弱為較弱的中颱或輕颱，暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預估晚間登陸西南部。

因應颱風來襲，台北101昨天宣布，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今天暫停營業一天。

此外，Global Mall環球購物中心全台8店今天皆為正常營業，包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站及屏東市等店。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸今天皆正常營業；微風超市（本店、南京、南山）早上11時營業；微風台大醫院則配合院方規範。微風表示，若遇颱風風雨增強，營業時間將再另行公告。

新光三越今天全台正常營業，如後續有異動，將再另行通知。遠東SOGO表示，今天全台各店正常營業。遠東百貨今天全台營業時間正常。

山陀兒颱風

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