山陀兒轉中颱威脅仍大 吳德榮：延後至明晨從嘉南附近登陸
中央氣象署持續發布山陀兒颱風海上陸上颱風警報。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，山陀兒在台灣西南方海面，雲型分析其強度已略減弱為中度颱風。其向東北緩慢移動，颱風中心將從嘉南附近登陸，時間延後至明晨。
他說，由於台灣阻擋水氣的輻合及地形產生的磨擦作用，中颱山陀兒強度持續減弱，對登陸點的威脅略減輕，但仍為中度颱風，伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨。登陸後雖迅速減弱為輕颱，環流內仍有強風豪雨威脅，預測路徑仍有不確定性。歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員移速慢、又相當分散，為山陀兒處在鞍型場內的運動特徵。
以目前氣象署預測的路徑，吳德榮說，今天由南而北、暴風影響範圍逐步擴大，明晨颱風中心將從嘉南附近登陸，由於台灣阻擋水氣輻合及地形產生的磨擦作用，強度持續減弱，對登陸點的威脅略減輕、但仍為中颱，眼牆仍有破壞性暴風及瞬間強降雨；中心登陸後、山陀兒颱風持續受地形破壞，迅速減弱為輕颱，但各地仍應慎防強風、豪雨。
吳德榮表示，周五起颱風持續減弱、威脅逐漸減小。
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