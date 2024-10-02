屏東臺東超大豪雨特報 宜花蘭嶼綠島澎湖防豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及臺東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及屏東縣有局部豪雨或大豪雨。

宜蘭縣山區及臺南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨。

基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林、嘉義地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨地區：屏東縣、臺東縣。大豪雨地區：花蓮縣。