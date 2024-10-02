屏東臺東超大豪雨特報 宜花蘭嶼綠島澎湖防豪雨

中央社／ 台北2日電

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及臺東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及屏東縣有局部豪雨或大豪雨。

宜蘭縣山區及臺南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨。

基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林、嘉義地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨地區：屏東縣、臺東縣。大豪雨地區：花蓮縣。

山陀兒颱風

延伸閱讀

暴風圈擴大！強颱山陀兒陸警新增彰化、南投 估明下半天登陸

巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 巨浪打上甲板岌岌可危

台東屏東防大豪雨 達仁鄉、獅子鄉累積雨量逾200毫米

強颱山陀兒緩慢接近中 「13縣市」豪大雨特報恐下到晚上

相關新聞

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備...

山陀兒今晚登陸 氣象署：防致災風雨

強颱山陀兒緩步逼近台灣，昨晚強度稍減弱，中央氣象署預估山陀兒今天將以中颱上限的強度登陸，登陸範圍從原先預估的高屏一帶，擴...

颱風山陀兒逼近 菜價先漲破新高

「山陀兒」颱風來勢洶洶，儘管北部、中部昨風雨還不明顯，卻已衝擊全台菜價，葉菜大漲三到五成。根據台北農產運銷公司統計，昨每...

山陀兒沒西南季風加持水氣漸少 慎防1狀況導致海水倒灌

強颱山陀兒因其「非常緩慢」的移動速度，不斷吸入乾冷空氣，導致山陀兒強度減弱，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，山陀兒在沒有西...

山陀兒襲台 2大外送平台2日零時起停止全台外送服務

強颱山陀兒襲台，全台22縣市2日停班停課，2大外送平台foodpanda、Uber Eats宣布，因受颱風影響，將自2日...

山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

強颱山陀兒緩慢逼近台灣，但過去半天，移動速度「非常緩慢」，幾乎呈現原地打轉情況，導致登陸時間延長，也影響南部降雨時間。氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。