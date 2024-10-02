山陀兒今晚登陸 氣象署：防致災風雨

強颱山陀兒緩步逼近台灣，昨晚強度稍減弱，中央氣象署預估山陀兒今天將以中颱上限的強度登陸，登陸範圍從原先預估的高屏一帶，擴大成嘉義以南，屏東、高雄、台南與嘉義下半天將有短延時強降雨，也要防十二級以上致災性強風。

氣象署表示，颱風登陸後，將緩慢往東北方向移動，花東、南台灣雨量明顯，北部地區晚間會有較大雨勢。受到颱風影響，全國今天都停班停課。

山陀兒「南進東出」路徑，是自一九五八年有相關紀錄以來首例，類似路徑有二○○四年的南瑪颱風，當時南瑪從巴士海峽往東北東前進，在屏東枋寮附近登陸，雖然接近台灣時變輕颱，但花蓮布洛灣累積降雨高達一○九○毫米。

山陀兒颱風潛勢圖 製表／邱瓊玉 圖／聯合報提供

中央氣象署技正林秉煜指出，山陀兒昨晚八時卅分中心位於高雄南南西方海面一八○公里處，向北北東轉東北緩慢移動，近中心最大風速每秒五十五公尺，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東和澎湖構成威脅。

林秉煜說，山陀兒由於移動速度慢，往北移動過程中，逆時針環流引進陸地上的乾空氣，加上東北季風冷空氣南下，乾空氣及冷空氣溢入後，導致山陀兒無法再增強，預估今天登陸前，將減弱成中颱。

林秉煜表示，颱風登陸時間可能延至今天傍晚後，登陸地點擴大成嘉義以南都有可能。預估登陸後，將朝東北方向緩慢移動，花東、南部降雨時間，也因颱風移動速度緩慢而延長，需注意強降雨。

氣象署表示，從廿九日至昨天晚間九時許，屏東縣大漢山累積雨量已近五百毫米。

根據氣象署昨天晚間八時卅分資料，台東山區總雨量高達一千三百毫米居冠，其次的花蓮山區總雨量也達一千毫米，屏東山區八百毫米，今天北部降雨也逐漸增多，雙北山區降雨預估達六百毫米，比高雄五百毫米與台南四百毫米來得多。

氣象署表示，今天花東、南部地區、恆春半島、中部山區、東北部山區有局部豪雨。預估颱風移動過程中受中央山脈破壞，可能減弱成熱帶性低氣壓，明天颱風遠離之後，東半部及南部降雨緩和，但花東、恆春半島、屏東有豪雨以上降雨，加上東北季風南下、迎風面降雨，屆時低溫跌至廿一度，明顯變涼。

林秉煜提醒，颱風中心的低氣壓加上吹向陸地的風勢，今天西南沿岸颱風中心登陸點附近，要慎防颱風暴潮及海水倒灌。

據中央災害應變中心統計，目前全台有卅五人受傷，主要集中在台東縣，未傳出死亡。