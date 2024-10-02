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颱風山陀兒打亂海陸空交通 台鐵對號列車停駛

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

山陀兒颱風衝擊海陸空交通，不僅今航空國內線二三四航班全數取消，國際線也有部分航班異動、取消；海運部分，則有十五航線、一六二航次交通船停航，台灣高鐵公司也宣布，今天自南港站、左營站每小時發出二班次全車自由座（商務車廂除外）列車。

台鐵表示，西部、東部幹線對號列車，以及集集線、沙崙線、南迴線全部停駛。

區間快部分，基隆至彰化、彰化至枋寮，視風雨狀況機動行駛．東部部分，台北往花蓮方向，僅行駛至和仁站或和平站，花蓮往宜蘭方向，僅行駛至新城站，並視風雨機動調整。另花蓮至台東間，正常行駛。

星宇航空、長榮航空、中華航空、台灣虎航、國泰航空等，今明兩天都有多個航班取消或異動。海運部分，航港局表示，今共十五航線停航，其中包括基隆至馬祖、高雄至馬公、東港至小琉球、富岡至蘭嶼、綠島等。

至於蘇花台九線崇德段前天發生土石流，坍方量超過五千立方，造成道路雙向阻斷，公路局表示，經搶修，昨天下午三時開放同行，考量公路上方高位邊坡尚處於不穩定狀況。

公路局表示，昨晚間六時封閉和仁至崇德路段，後續視颱風影響程度及朝巡完成路面清理後，另行公告恢復通行時間。

公路局另也針對花蓮縣秀林鄉台八線關原至太魯閣口路段、高雄市桃源區台二十線勤和至復興路段等十二處路口實施預警性封閉。

山陀兒颱風

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