颱風山陀兒逼近 菜價先漲破新高

「山陀兒」颱風來勢洶洶，儘管北部、中部昨風雨還不明顯，卻已衝擊全台菜價，葉菜大漲三到五成。根據台北農產運銷公司統計，昨每公斤菜價高達六十三點八元，且今、明二天還可能再漲。農糧署表示，這是北農菜價首次上看六字頭，寫下歷年新高。

根據北農統計，台北市昨蔬菜到貨量約一六二九噸，日進貨量較休市前大幅增加，不過市況逢休市後，承銷人普遍存貨少，再加上颱風預期心理，購買意願強勁，各菜種行情價漲多跌少，其中空心菜上價每公斤一二○元、小白菜一一○元、地瓜葉每公斤九五元、番茄每公斤一九五元，青蔥則高達二三五元。

至於蔬菜主產地西螺、溪湖果菜市場情況稍好，但也難抵漲勢。西螺果菜市場昨天每公斤平均交易價約五十七元，較颱風前已漲逾三成，空心菜、白莧菜每公斤上看百元，預估颱風後供應青黃不接，菜價高檔將維持二周；溪湖果菜市場交易價也介於五十到五十五元，青蔥和芹菜都是百元級青菜，A級菜甚至可達二百元。

山陀兒颱風來勢洶洶，不少民眾趕在颱風假前搶買青菜、物資，大台北一家連鎖超市貨架上的青菜及水果幾乎被一掃而空。記者侯永全／攝影

不少賣場菜才剛上架就被一掃而空，不少民眾擔心颱風再緩慢前進，全台可能要長期鬧菜荒。板橋國泰市場攤販表示，葉菜類因南部已間歇下雨一個月，早已漲價，現在高山高麗菜一斤六十元，有人賣到破百，「價格一定會再往上」。

記者實際走訪國泰市場，許多民眾都大包小包，攤架上青江菜、空心菜等最搶手。黃姓主婦說，香菜一把四十元、高麗菜一顆一五○元，再加上其他蔬果、豬肉、麵條等，一張千元鈔就花完了。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑說，凱米颱風來襲後，復耕的葉菜才上市，馬上又遭山陀兒侵襲，偏偏颱風行進緩慢，很難預估菜價何時才能穩定。

北農預計四日到九日，將增加八項蔬菜、五十一公噸平穩價格。農糧署副署長姚志旺則說，雖然七月凱米颱風之後許多蔬菜產區陸續復耕，但近期除了午後雷雨仍造成部分農損，加上這次山陀兒颱風將帶來的影響，菜價回穩的時間恐再延後。為因應颱風對菜價的波動，目前蔬果的滾動倉儲會視颱風影響釋出，全聯、家樂福等通路也將在今日推出高麗菜平價專區。