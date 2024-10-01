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山陀兒襲台 2大外送平台2日零時起停止全台外送服務

中央社／ 台北1日電
強颱山陀兒襲台，2大外送平台foodpanda、Uber Eats宣布，將自2日凌晨零時起，於停班課縣市暫停提供外送服務。 示意圖。本報資料照片
強颱山陀兒襲台，2大外送平台foodpanda、Uber Eats宣布，將自2日凌晨零時起，於停班課縣市暫停提供外送服務。 示意圖。本報資料照片

強颱山陀兒襲台，全台22縣市2日停班停課，2大外送平台foodpanda、Uber Eats宣布，因受颱風影響，將自2日凌晨零時起，於停班課縣市暫停提供外送服務。

颱風山陀兒已轉為強颱，氣象署指出，颱風近中心瞬間最大陣風17級，全台22縣市均宣布停止上班上課，外送平台也有因應颱風的政策。

Uber Eats回應，配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，暫停該地區營運和外送。

Uber Eats指出，平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課的縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。

foodpanda說明，若因颱風影響政府宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。

foodpanda指出，平台將於2日零時起停止外送服務，依據各縣市政府公告配合調整，外帶自取服務不受影響，提醒非暫停區域的消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。

山陀兒颱風

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