颱風山陀兒移動緩慢…南部降雨時間延長 周四離台最低溫僅21度

強颱山陀兒緩慢接近台灣，各地感受強風豪雨愈加明顯，中央氣象署技正林秉煜表示，山陀兒今晚開始減弱，明天傍晚以後，以「中颱上限」強度登陸嘉義以南，登陸後緩慢往東北方向移動，周四遠離台灣，但東北季風南下，加上迎風面降雨，預估周四白天溫度明顯變涼，最低溫僅21度。

根據氣象署今晚間8時30分最新資料，山陀兒中心位於高雄南南西方海面180公里之處，向北北東轉東北緩慢移動，近中心最大風速每秒55公尺，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東、澎湖構成威脅，預計此颱風強度將稍有減弱的趨勢。

林秉煜指出，由於山陀兒移動速度非常緩慢，登陸時間可能延至傍晚以後，且登陸地點也不局限於高屏一帶，擴大成「嘉義以南」都有可能。山陀兒明登陸後將朝東北方向緩慢移動，花東、南部降雨時間，也因颱風移動速度緩慢而延長，需注意強降雨。

降雨部分，林秉煜表示，山陀兒明（2日）傍晚預估在西南海面上，嘉義、雲林、南投將有間歇性雨勢，花蓮、宜蘭、北部地區開始斷斷續續有雨，降雨情況比今天更明顯。

明晚至周四（3日）清晨，颱風持續向東北移動，山陀兒從西南近海「非常緩慢」地移動到陸地，加上環境風場偏西南風，花東、南部地區下雨時間受到影響而延長，需注意強降雨。

周三晚間，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，需注意豪雨；周四北部降雨更加明顯。林秉煜指出，周四受到東北季風及降雨影響，周四白天溫度就明顯變涼，預估最高溫約26度，最低溫21至22度。

風力部分，明天至周四各沿海、空曠地區及離島易有9至10級以上強陣風，中南部強風有向內陸擴展趨勢。林秉煜提醒，屏東、高雄、台南、嘉義需防颱風10級暴風圈，以及中心登陸點附近，12級以上致災性強陣風及短延時強降雨。