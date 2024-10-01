颱風山陀兒來襲 故宮南北院、兩廳院公共區域暫停開放

因應山陀兒颱風來襲，兩廳院公共區域暫停開放，FB會員社團活動「藝術家給問嗎｜孟婆客棧：冥星雙飛俠」活動原為線上直播，改為Google Meet進行；故宮南北院區館及園區2日皆不對外開放。

受山陀兒颱風影響，2日台北市停班停課，兩廳院發出公告表示，2日「藝術家給問嗎｜孟婆客棧：冥星雙飛俠」活動，原為歌仔戲名伶唐美雲、編劇陳健星以線上直播方式跟會員互動，現更改以Google Meet進行，連結將於10月2日在兩廳院會員FB社團公布。

兩廳院公共區域2日暫停開放，表演藝術圖書館暫停服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱。若遇借閱及預約到館到期日者，歸還與取件日期將自動延至10月4日。售票處、服務台、導覽、客服專線、餐飲及商店皆暫停服務，停車場則照常開放營業。

兩廳院特別提醒，藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程正在進行中，工程預定地周邊架設之乙種圍籬，颱風期間將視情況暫時移除。為確保人身安全，施工範圍區域及置料區請勿靠近。

國立故宮博物院今晚發布公告表示，配合台北市政府、嘉義縣政府停止上班上課公告，10月2日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放，請民眾留意自身安全，勿前往參訪。