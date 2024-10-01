山陀兒進逼超市內商品被掃空 颱風中心預計周四自宜蘭附近出海

山陀兒強颱進逼南台灣，影響北台灣的時間及造成多大衝擊雖有待觀察，但北部民眾為因應颱風來襲，仍前往超市搶購生活用品，大部分連鎖超市內貨架上的青菜、肉品、泡麵及冷藏食品，幾乎所剩無幾或被搶溝一空。

龜速前進的強颱山陀兒，預估明深夜颱風中心會從台灣西南部登陸，雖然強度會略減，瞬間陣風仍可能達到16、17級，因其行進速度緩慢，可能會為全台帶來劇烈風雨。山陀兒將在台灣「滯留」約24小時後，預計周四上午將從宜蘭附近出海。

受颱風即將來襲的預期心理，北部今天雖然無風無雨，各大超市內的青菜、肉品、泡麵等商品，早被民眾搶購一空，而而部分超市的結帳區更是大排長龍。