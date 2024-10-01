快訊

颱風山陀兒移動緩慢…南部降雨時間延長 周四離台最低溫僅21度

颱風夜「推車運屍」領光死亡信眾存款 精舍住持等3人羈押禁見

問一句「來過嗎？」 台中LaLaport燒肉店女員工遭女客暴打

山陀兒進逼超市內商品被掃空 颱風中心預計周四自宜蘭附近出海

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
山陀兒颱風進逼南台灣，而北部民眾為因應颱風來襲，仍前往超市搶購生活用品，大台北一家連鎖超市內貨架上的肉品及冷藏食品，幾乎被一掃而空。記者侯永全／攝影
山陀兒颱風進逼南台灣，而北部民眾為因應颱風來襲，仍前往超市搶購生活用品，大台北一家連鎖超市內貨架上的肉品及冷藏食品，幾乎被一掃而空。記者侯永全／攝影

山陀兒強颱進逼南台灣，影響北台灣的時間及造成多大衝擊雖有待觀察，但北部民眾為因應颱風來襲，仍前往超市搶購生活用品，大部分連鎖超市內貨架上的青菜、肉品、泡麵及冷藏食品，幾乎所剩無幾或被搶溝一空。

龜速前進的強颱山陀兒，預估明深夜颱風中心會從台灣西南部登陸，雖然強度會略減，瞬間陣風仍可能達到16、17級，因其行進速度緩慢，可能會為全台帶來劇烈風雨。山陀兒將在台灣「滯留」約24小時後，預計周四上午將從宜蘭附近出海。

受颱風即將來襲的預期心理，北部今天雖然無風無雨，各大超市內的青菜、肉品、泡麵等商品，早被民眾搶購一空，而而部分超市的結帳區更是大排長龍。

大台北一家連鎖超市內貨架上的雞蛋及部分冷藏食品，被一掃而空。記者侯永全／攝影
大台北一家連鎖超市內貨架上的雞蛋及部分冷藏食品，被一掃而空。記者侯永全／攝影
大台北一家連鎖超市內貨架上的青菜被民眾搶購一空。記者侯永全／攝影
大台北一家連鎖超市內貨架上的青菜被民眾搶購一空。記者侯永全／攝影
北部民眾為因應颱風來襲，大台北一家連鎖超市內貨架上的泡麵所剩無幾。記者侯永全／攝影
北部民眾為因應颱風來襲，大台北一家連鎖超市內貨架上的泡麵所剩無幾。記者侯永全／攝影

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒陸警範圍再擴大納入台中 2日下半天登陸西南部

強颱山陀兒襲台！男星奔超市驚見「1畫面」笑：都市傳說是真的

因應颱風山陀兒存糧需求 量販生鮮備貨量提升4倍

宜蘭民宅疑氣爆 69歲獨居男子全身60%燒燙傷

相關新聞

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備...

颱風山陀兒移動緩慢…南部降雨時間延長 周四離台最低溫僅21度

強颱山陀兒緩慢接近台灣，各地感受強風豪雨愈加明顯，中央氣象署技正林秉煜表示，山陀兒今晚開始減弱，明天傍晚以後，以「中颱上...

山陀兒颱風來襲全台停班課 高鐵明每小時發2班次全車自由座

受山陀兒颱風影響，台灣高鐵公司宣布，調整明天列車運行班表，自南港站、左營站每小時發出2班次全車自由座（商務車廂除外）列車...

山陀兒颱風全台2日停班停課 台北地區各大醫院看診狀況一次看

強颱山陀兒逼近，但速度緩慢，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，預估明（2）天下半天登陸西南部一帶，花東降雨持續、高屏、台南降雨...

颱風山陀兒陸警範圍再擴大納入台中 2日下半天登陸西南部

氣象署今天表示，強颱山陀兒緩步逼近，陸警範圍增加台中；仍預估明天下半天颱風中心會接近西南部陸地並登陸，嘉南高屏嚴防強風豪...

山陀兒颱風影響 長榮航空晚間宣布明22航班取消

受山陀兒颱風影響，長榮航空晚間宣布，桃園機場明往返香港共計8個航班取消、部分航班放大機型疏運旅客；台北松山機場明往返航班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。