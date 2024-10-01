聽新聞
0:00 / 0:00
颱風山陀兒衝擊海岸地區 氣象署測得外海瞬間約15公尺浪高
颱風山陀兒逼近，國海院海洋資料浮標今天下午在墾丁外海測得瞬間約14公尺浪高，提醒海岸邊民眾嚴防戒備。中央氣象署海洋資料浮標則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。
國家海洋研究院晚間發布新聞稿指出，已在墾丁南灣觀測超過7公尺浪高，墾丁外海接近10公尺。隨颱風逼近，預計海邊波浪會持續增大，海岸地區恐帶來衝擊，居住海岸邊民眾應嚴防戒備。
國海院海洋科學及資訊研究中心代理主任李孟學告訴中央社記者，國海院海洋資料浮標今天下午5時許，在墾丁外海測得瞬間浪高約14公尺，另中央氣象署海洋資料浮標下午4時許則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。
國海院指出，自民國109年開始在台灣鄰近海域布放資料浮標，監測海上波浪、海流、強風等資料，透過衛星通訊系統等方式即時回傳到國家海洋資料庫及共享平台（NODASS），讓防災單位掌握颱風最新動態，扮演預報重要角色。
海洋資料浮標直徑2.5公尺，重量1500公斤，是目前全球海洋觀測重要儀器之一。國海院目前在墾丁南灣、澎湖東吉嶼、基隆潮境、宜蘭蜜月灣等處設有浮標系統，是台灣自行研發的本土化海洋觀測利器。
國海院表示，中央氣象署、水利署、運輸技術研究中心等單位，都因應各自任務需求設置類似浮標觀測站，相關資料也介接至國家海洋資料庫及共享平台，提供民眾查詢使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言