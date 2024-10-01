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颱風山陀兒衝擊海岸地區 氣象署測得外海瞬間約15公尺浪高

中央社／ 高雄1日電
颱風山陀兒逼近，中央氣象署海洋資料浮標則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。示意圖／記者劉學聖攝影
颱風山陀兒逼近，中央氣象署海洋資料浮標則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。示意圖／記者劉學聖攝影

颱風山陀兒逼近，國海院海洋資料浮標今天下午在墾丁外海測得瞬間約14公尺浪高，提醒海岸邊民眾嚴防戒備。中央氣象署海洋資料浮標則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。

國家海洋研究院晚間發布新聞稿指出，已在墾丁南灣觀測超過7公尺浪高，墾丁外海接近10公尺。隨颱風逼近，預計海邊波浪會持續增大，海岸地區恐帶來衝擊，居住海岸邊民眾應嚴防戒備。

國海院海洋科學及資訊研究中心代理主任李孟學告訴中央社記者，國海院海洋資料浮標今天下午5時許，在墾丁外海測得瞬間浪高約14公尺，另中央氣象署海洋資料浮標下午4時許則在台灣西南外海測得瞬間約15公尺浪高。

國海院指出，自民國109年開始在台灣鄰近海域布放資料浮標，監測海上波浪、海流、強風等資料，透過衛星通訊系統等方式即時回傳到國家海洋資料庫及共享平台（NODASS），讓防災單位掌握颱風最新動態，扮演預報重要角色。

海洋資料浮標直徑2.5公尺，重量1500公斤，是目前全球海洋觀測重要儀器之一。國海院目前在墾丁南灣、澎湖東吉嶼、基隆潮境、宜蘭蜜月灣等處設有浮標系統，是台灣自行研發的本土化海洋觀測利器。

國海院表示，中央氣象署、水利署、運輸技術研究中心等單位，都因應各自任務需求設置類似浮標觀測站，相關資料也介接至國家海洋資料庫及共享平台，提供民眾查詢使用。

墾丁 山陀兒颱風 氣象署

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