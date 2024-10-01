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颱風山陀兒陸警範圍再擴大納入台中 2日下半天登陸西南部

中央社／ 台北1日電
強颱山陀兒緩慢逼近。圖／中央氣象署提供
強颱山陀兒緩慢逼近。圖／中央氣象署提供

氣象署今天表示，強颱山陀兒緩步逼近，陸警範圍增加台中；仍預估明天下半天颱風中心會接近西南部陸地並登陸，嘉南高屏嚴防強風豪雨，加上移速緩慢，預估會在台灣陸地停留約24小時。

中央氣象署今天表示，強颱山陀兒今天晚間8時中心位置在高雄的南南西方約180公里處，以每小時6轉10公里速度，向北北東轉東北進行；中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑220公里、十級風平均暴風半徑80公里。

氣象署預報員林秉煜表示，這一報陸上警戒範圍新增台中，提醒台中以南、南投、花東及澎湖地區的民眾嚴加戒備；海上警戒範圍維持台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面。

林秉煜指出，山陀兒路徑往北移動，受颱風環流影響，今天屏東、台東山區已有超大豪雨，花蓮山區也有大豪雨，高屏、台東平地今天雨勢也跟著增加，台南、嘉義、南投等地天氣逐漸轉有雨。

林秉煜進一步說明，明天下半天颱風中心接近西南部陸地並登陸，南部降雨更明顯，宜花、北部地區降雨愈晚會愈明顯；預估山陀兒會在台灣陸地停留約24小時，各地皆有風雨；3日白天颱風由台灣東部出海，北部仍有風雨，南部降雨逐漸緩和。

另外，林秉煜指出，明天因為降雨，北部高溫約在攝氏28度左右；3日東北季風南下，北部地區再轉涼，當天氣溫約21至26度，偏涼的天氣會持續至4日。

林秉煜提醒，明天各地風力逐漸增強，尤其台南以南地區、台中至嘉義、台東沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有11至13級強陣風，新北至苗栗沿海空曠地區將有9至10級強陣風。

林秉煜說，颱風中心的低氣壓加上吹向陸地的風勢，會造成颱風暴潮，今晚至明天颱風接近，台灣西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

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