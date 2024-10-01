台中市「料敵從嚴」2日停班停課 網友湧盧秀燕臉書喊：漂亮盧媽媽

台中市政府晚間八點宣布明天（2日）停止上班上課一天。市長盧秀燕的臉書20分鐘湧入1000多則留言，網友說「謝謝市長讓我男朋友一起放假」、「總統好」、「謝謝漂亮的盧媽媽」、「我愛妳」。

盧秀燕說，根據氣象署提供山陀兒颱風最新警報，台中市明日已達停班停課標準，「我們料敵從嚴」為確保市民安全，台中市政府宣布全市明日(10/2)停止上班上課。

另氣象署預估周三風雨漸增，全市將有豪雨發生，台中市政府總動員做好防颱整備，今晚6時起防災應變中心一級開設。如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修。

市府明天舉辦的活動均取消，包括社會局在林酒店巨型的「2024台中市性別平等國際論壇」延期。另醫院門診時間更改，可上官網查詢。