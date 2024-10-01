颱風山陀兒逼近 明天新竹市停班、停課
颱風山陀兒已增強為強颱，中央氣象署昨天已發布強颱山陀兒海上、陸上颱風警報，新竹市政府表示，經竹竹苗生活圈縣市首長討論，並參考最新氣象預報資料，新竹市政府宣布，新竹市10月2日（三）停止上班、停止上課。
新竹市代理市長邱臣遠表示，竹市災害應變中心於今晚6時起提升為一級開設，據中央氣象署資料，強颱山陀兒目前位於竹市南南西方海面上，將朝北北東方向前進，7級風半徑220公里，竹市預計於今晚納入陸警範圍，雨勢較大時間預估發生於周三下半天至周四，周五為東北季風型降雨。
邱臣遠提醒，請市民朋友提前做好居家防颱措施，為防範強風豪雨侵襲，記得清理居家排水孔、固定好門窗、招牌及盆栽等易掉落物、預先修剪家中花木枝葉，事先準備緊急避難包、儲備3天份食物及飲水等，如家有老年人與嬰幼兒會有特殊的需要，則可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等，在颱風過境期間切勿前往海邊觀浪，務必注意自身安全。
新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。
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