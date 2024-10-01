快訊

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

沈慶京收押32天3度抽搐送醫 這次嚴重了…急辦理住院

颱風山陀兒逼近 明天新竹市停班、停課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠提醒，竹市預計於今晚納入陸警範圍，請市民朋友提前做好居家防颱措施，防範強風豪雨侵襲。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠提醒，竹市預計於今晚納入陸警範圍，請市民朋友提前做好居家防颱措施，防範強風豪雨侵襲。圖／新竹市政府提供

颱風山陀兒已增強為強颱，中央氣象署昨天已發布強颱山陀兒海上、陸上颱風警報，新竹市政府表示，經竹竹苗生活圈縣市首長討論，並參考最新氣象預報資料，新竹市政府宣布，新竹市10月2日（三）停止上班、停止上課。

新竹市代理市長邱臣遠表示，竹市災害應變中心於今晚6時起提升為一級開設，據中央氣象署資料，強颱山陀兒目前位於竹市南南西方海面上，將朝北北東方向前進，7級風半徑220公里，竹市預計於今晚納入陸警範圍，雨勢較大時間預估發生於周三下半天至周四，周五為東北季風型降雨。

邱臣遠提醒，請市民朋友提前做好居家防颱措施，為防範強風豪雨侵襲，記得清理居家排水孔、固定好門窗、招牌及盆栽等易掉落物、預先修剪家中花木枝葉，事先準備緊急避難包、儲備3天份食物及飲水等，如家有老年人與嬰幼兒會有特殊的需要，則可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等，在颱風過境期間切勿前往海邊觀浪，務必注意自身安全。

新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風來襲 桃園明天停班停課

中職／二軍總冠軍賽統一獅搶首勝 第2戰因颱風延賽

東港迎王遇颱風...鎮海沙灘流失 民眾動員前往搶救天庫

颱風山陀兒來襲 南投縣宣布10月2日停止上班、上課

相關新聞

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備...

山陀兒今晚減弱明「中颱上限」襲台 登陸範圍擴大成嘉義以南

強颱山陀兒持續緩慢接近台灣，各地感受強風豪雨愈加明顯，中央氣象署技正林秉煜表示，山陀兒今晚可能開始減弱，明天以「中颱上限...

暴風圈擴大！強颱山陀兒陸警新增彰化、南投 估明下半天登陸

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東...

山陀兒颱風強勢來勢 公路局晚間預警性封閉「12路段」

山陀兒颱風來襲，交通部公路局表示，截至今天晚間18時，已預警性封閉6路段，晚間20時將再新增6路段，總計封閉12路段，其...

「大家一起咕嚕咕嚕」 彰化縣長王惠美臉書湧來停班停課呼喚

強烈颱風山陀兒來勢洶洶，彰化縣今天中午過後納入警戒區域，鑑於7月瑞米颱風未停班未停課，縣長王惠美臉書被灌爆「咕嚕咕嚕」（...

台中市2日停班停課！網友湧入盧秀燕臉書喊「謝總統」 市府：料敵從嚴

台中市政府晚間八點宣布明天（2日）停止上班上課一天。市長盧秀燕的臉書20分鐘湧入1000多則留言，網友說「謝謝市長讓我男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。