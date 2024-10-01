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山陀兒登陸點北修「台南近眼牆」 高屏西南風殺傷力恐最強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱山陀兒來襲，台南市區隨無風無雨，但海濱浪大，感受颱風已要壓境。記者鄭惠仁／攝影
強颱山陀兒來襲，台南市區隨無風無雨，但海濱浪大，感受颱風已要壓境。記者鄭惠仁／攝影

山陀兒颱風緩慢移動中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，留意台南至屏東一帶，特別是中心登陸附近的高屏交界強風豪雨以及颱風暴潮的影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，傍晚氣象署最新預報，山陀兒颱風登陸點，再略為北修到台南～高雄間。這讓高屏兩地，除了被颱風中心直接攻擊外，將直接吃到殺傷力最強的西南風，另外台南也會相當靠近眼牆，即便颱風北上過程，會逐步減弱至接近中颱，明晚，南部三縣市的風雨仍會相當可觀。提醒防颱準備要盡快完成。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小小的好消息是，由於颱風登陸後，會迅速撞山減弱，南部只要撐過登陸那幾個小時，就好了！「請大家做好準備」。

山陀兒颱風的路徑仍可能有變數，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然有許多各國機構或模式預報可以看，但在颱風已經這麼近，就在家門口的這個節骨眼下，直接盯著雷達圖觀察颱風具體走向，配合離最近的中央氣象署資料，就夠用了，再看那麼多模式或美日預測，意義不大，實際上也不會差很多。

山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

山陀兒颱風

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