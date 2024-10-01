瞬間變盤子？他怨颱風還沒來菜價就升級 網曝：早就這麼貴了

山陀兒颱風升格為強烈颱風，氣象署分析目前颱風強度有減弱趨勢，預計在明天傍晚之後，會以中颱上限的強度登陸台灣西南部，有許多民眾為了因應颱風到來，提前買好食材、民生用品，不過有位網友抱怨「颱風假還沒宣布，菜價倒是升級了」。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，「颱風假還沒宣布，菜價倒是升級了，一顆小小高麗菜100多塊，瞬間感覺自己變盤子了」。

貼文一出，引來網友熱議，有人認同「真的漲價很多」、「小聲地說，現在有些人不煮菜，會乾脆去火鍋店吃飯」、「現在高麗菜又貴又不好吃」、「高麗菜都是有錢人在吃的，現在我愛吃肉不愛吃菜了」、「也有人反駁「其實我前幾週去全聯，一顆高麗菜就要100多塊了」、「高麗菜在颱風來之前就要一顆100多了，一斤59元是基本的，我上週就買過了」。

根據台北市農產運銷公司資料指出，由於颱風，加上休市之後承銷人員存貨較少，今天菜價每公斤來到63.8元，創下歷年來菜價新高。北農統計，台北市蔬菜到貨量約1629噸，增加的菜種類有甘藍、小白菜、青江菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、青蔥、竹筍等，量減菜種有大白菜、蕹菜、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

民眾主要購買的菜種，高麗菜每公斤51元、大白菜每公斤59元、地瓜葉每公斤95元、小白菜每公斤110元、番茄每公斤195元、青蔥每公斤235，國產高麗菜每顆約120元以下，進口高麗菜每顆約75元以下。