颱風山陀兒來襲 行動領務改15日、16日赴馬祖
颱風山陀兒龜速靠近台灣，且再度增強。外交部領務局表示，原訂3日至4日赴馬祖辦理「行動領務」，順延兩周至15日至16日辦理。
外交部領事事務局晚間表示，原訂3日至4日派員赴馬祖辦理「行動領務」，因颱風山陀兒來襲，故順延兩周，時間改於15日下午2時至5時在連江縣南竿鄉戶政事務所，16日上午9時至12時分別在南竿鄉戶政事務所及北竿鄉戶政事務所。
領務局提醒，鄉親如須申請護照換、補發（不受理速件；首次申辦請利用戶所一站式服務），以及護照各項加（移）簽，請向前述戶政事務所索取申請表，其餘應備文件請參閱領務局官網（www.boca.gov.tw），屆時不限制受理件數。
領務局表示，考量偏鄉與離島交通不便，外交部領事事務局為提高當地民眾申辦護照的便利性，近年積極辦理「行動領務」服務，以擴大便民利民措施。
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