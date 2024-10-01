颱風山陀兒來襲 行動領務改15日、16日赴馬祖

山陀兒颱風升格為強烈颱風，氣象署分析目前颱風強度有減弱趨勢，預計在明天傍晚之後，會以中颱上限的強度登陸台灣西南部，有許多民眾為了因應颱風到來，提前買好食材、民生用品，不過有位網友抱怨「颱風假還沒宣布，菜價倒是升級了」。

2024-10-01 19:01