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山陀兒侵襲何時宣布停班課？北北基桃晚間8時、高雄台南晚間6時

中央社／ 桃園1日綜合報導
強颱山陀兒逼近，高雄西子灣湧現巨浪，高雄港內風雨欲來。聯合報系照片／記者劉學聖攝影
強颱山陀兒逼近，高雄西子灣湧現巨浪，高雄港內風雨欲來。聯合報系照片／記者劉學聖攝影

颱風山陀兒侵襲，台北市、新北市、基隆市與桃園市將在今天晚間8時同步宣布明天是否停班、停課，其他縣市多在晚間6時到8時間宣布。

高雄市政府預計晚間6時宣布明天是否停班、停課，宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及台東縣政府將於晚間8時前宣布。

台南市政府預定晚間6時開會決定何時宣布明天是否停班、停課，屏東縣政府則尚未決定何時宣布。

交通部中央氣象署稍早說，山陀兒中午後較明顯向北移動，預估明天下半天後才會明顯往東北移動，但速度仍不快。預估會保持完整結構登陸南部地區，將有致災性強風，明天上半天開始就有強風暴雨，提醒民眾留意氣象署發布的強風告警訊息，明天白天起南部將開始有明顯降雨，也會有短延時強降雨。

停班停課 山陀兒颱風 颱風假

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