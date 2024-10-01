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破氣象站記錄？ 台南粉專示警：50年西半部無強颱登陸

聯合新聞網／ 綜合報導
強烈颱風「山陀兒」直撲高雄，今天高雄西子灣人工岬灣突堤掀起巨浪。記者劉學聖／攝影
強烈颱風「山陀兒」直撲高雄，今天高雄西子灣人工岬灣突堤掀起巨浪。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風今（1）日轉為強颱，許多人擔心會對南部造成重大災情。而臉書粉專「台南式 Tainan Style」也發文警示「歷史上西半部地區近50年來從來沒有強烈颱風登陸過，颱風的威脅不只有雨，還有風」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文提醒「留意山陀兒颱風帶來的歷史等級強風，颱風的威脅不是只有雨，還有風」。

粉專指出，歷史上西半部地區近50年來從來沒有強烈颱風登陸過，目前山陀兒颱風已是強烈颱風，預計於明日下午以強颱或是中度颱風上限的強度登陸南部地區。目前颱風的近中心最大風速達每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，是可以吹出17級風以上的等級。

7級風時人向前行走就有困難，10級風樹就有可能被連根拔起，12級風以上對建築物將帶來破壞，尤其是招牌、鐵皮、水塔等物品都有可能飛走。

台灣都會區百萬人口等級的城市，歷史上曾面對過的最大風速紀錄是1977年從高雄登陸的中度颱風賽洛馬創下的16級風，而強度更加強烈的山陀兒將有可能打破這項紀錄。

粉專也強調颱風中心登陸地點南側，將會是風力最大的區域，還有颱風中心周圍的風勢也都不容小覷，至少都上看12級風。離預計登陸時間還有大約14小時，今日深夜開始台南的風勢就會逐漸加大，今天你還有時間做好最後的準備。

最後他們再次提醒，車輛停放於道路上或路樹旁，將有一定的機率被吹落的招牌、倒塌的路樹和各種亂飛的物品擊中，如果可以的話，停放到室內會是比較安全的選擇。

根據《聯合新聞網》報導，今天到明天的沿海風浪明顯增強，尤其西南部沿海及恆春半島，民眾除了做好居家防颱措施，也要避免前往海邊活動。另外，根據氣象署觀測，颱風山陀兒今天下午2時的中心位置在北緯20.9度，東經119.5度，即在高雄的南南西方約210公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行。目前暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」提醒「留意山陀兒颱風帶來的歷史等級強風」。圖／取自氣象署
臉書粉專「台南式 Tainan Style」提醒「留意山陀兒颱風帶來的歷史等級強風」。圖／取自氣象署

台南 山陀兒颱風

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