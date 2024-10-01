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強颱山陀兒最新風雨預測出爐 「12縣市」達標有望放颱風假
強颱山陀兒明天恐登陸南部陸地，根據中央氣象賞最新發布的風雨預測資料，有12縣市達到停班課標準，但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
風力預測部分達標縣市包括台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖線、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、連江縣、金門縣；雨量部分則有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、恆春半島。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
綜合風雨預測資料，明天有機會放颱風假的12個縣市，包含台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣。
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