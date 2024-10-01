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午後雷陣雨還比較強！他質疑「南部亂放假」？網點名1縣巿：最不該放

聯合新聞網／ 綜合報導
強烈颱風「山陀兒」直撲高雄，今天高雄西子灣大浪拍打堤岸，打濕觀浪人。記者劉學聖／攝影
強烈颱風「山陀兒」直撲高雄，今天高雄西子灣大浪拍打堤岸，打濕觀浪人。記者劉學聖／攝影

強颱「山陀兒」越來越靠近台灣，台灣6縣市今（1）日放颱風假。對此，一名網友表示，南部縣市平常的午後雷陣雨，都比今天颱風的雨勢強，質疑「南部真的不算亂放假嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「南部這樣真的不算亂放假嗎？」為題，指出南部縣市平常的午後雷陣雨，都比今天的颱風雨勢還強，若照颱風預測路徑來看，明天才是真正影響最大的時候，質疑「南部今天這樣真的不算亂放假嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「一堆人都去百貨公司玩了，還防颱準備勒」、「南部明天繼續爽放機率很高」、「以前亂放的還會被出征，現在，唉」、「南部繼續亂放，看業者敢不敢在南部設點」、「南部日常，習慣就好」、「宣布颱風假根本應該禁止百貨、八大營業」。

此外，不少網友認為「嘉義縣」最不該放假，紛紛回應「嘉義縣人跑來嘉義市逛耐斯百貨」、「高雄放應該的，但嘉義縣跟著放，滿臉問號」、「嘉義縣風雨根本沒達標」、「嘉義縣這樣能放喔」、「南部沒意見，嘉義縣最扯」、「嘉義縣真的笑死」。

雖然罵聲一片，但也有網友持不同看法，「誰能猜到颱風原地嚇到，上帝視角馬後炮」、「如果突然暴雨下班途中出事你扛嗎？」、「你能預測到颱風這麼晚才轉嗎？要是提早轉狂風暴雨，沒放是不是又要靠X」。

強颱「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／取自氣象署官網
強颱「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／取自氣象署官網

PTT 山陀兒颱風 颱風假

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