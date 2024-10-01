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全台水庫到臨界點？ 粉專查「即時水情」崩潰：不希望颱風來襲

聯合新聞網／ 綜合報導
強颱山陀兒近逼，翡翠水庫連續2天進行調節水位，已控留25%庫容。圖／翡管局提供
強颱山陀兒近逼，翡翠水庫連續2天進行調節水位，已控留25%庫容。圖／翡管局提供

山陀兒颱風升格為強烈颱風，目前狀態滯留，翡翠水庫也連續2天調節水位，控留25%準備「蓄洪防災」。粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」昨（9月30日）也分享台灣水庫情況，喊「不希望山陀兒颱風來襲」。

臉書粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」截圖「台灣水庫即時水情」，指出「台灣水庫已經滿成這樣了，颱風可以不要來嗎？」從截圖可看出，大部分的水庫蓄水量已經90%-100%，新山水庫、翡翠水庫、霧社水庫落在60-70%左右，只有台中的石岡壩是橘紅色26.1%，但石岡壩主要是作為攔河堰使用，負責調節大甲溪水域流量，其次才是民生供水。

臉書粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」截圖「台灣水庫即時水情」，直呼「希望颱風不要來」。圖擷自臉書粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」
臉書粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」截圖「台灣水庫即時水情」，直呼「希望颱風不要來」。圖擷自臉書粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」

文章曝光後，網友回應「那就放水吧」、「石岡壩這時也要開始逐漸提升水位，後面如果是乾冷的冬天，有點水倒是好事」、「滿水位又如何？底部淤沙佔幾成？」、「重點是全都是淤泥，台中滿缺水的啊」。

根據《聯合新聞網》報導，翡翠水庫已經預防性調節水位，今日上午控留了25%庫容，準備颱風豪雨的「蓄洪防災」。翡管局表示，後續會密切注意颱風動態與降雨情形，機動調節放水，提醒民眾「颱風期間遠離新店溪、淡水河行水區跟低窪地區」。

山陀兒颱風 水庫

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