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為何高雄颱風假放得很乾脆？過來人揭2關鍵：誰敢不放

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，高雄近幾次遇到颱風，颱風假都放得很乾脆，不像其他縣市拖拖拉拉，好奇原因為何？圖／取自中央氣象署網站
一名網友發現，高雄近幾次遇到颱風，颱風假都放得很乾脆，不像其他縣市拖拖拉拉，好奇原因為何？圖／取自中央氣象署網站

強颱「山陀兒」逐漸逼近台灣，全台有6縣市今（1）日放颱風假。對此，一名網友發現，高雄近幾次遇到颱風，颱風假都放得很乾脆，不像其他縣市拖拖拉拉，好奇原因為何？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「高雄颱風假為什麼那麼乾脆？」為題，指出高雄最近放了好幾次颱風假，都放得非常乾脆，不像其他縣市拖拖拉拉，有許多考量，好奇高雄放假很乾脆的原因為何？

貼文一出後，多數網友都認為「風雨預報達到放假標準，沒理由不放假」，紛紛表示「風雨達標，沒必要在那邊囉哩八說」、「不放的話，要扛隔天下午臨時宣布的壓力」、「高雄若不放整天，可能要變成午後放颱風假，與其放半天被罵，還不如乾脆一點放整天」、「路徑很明確，標準到了就放啊」。

另外，也有部分網友回憶先前的凱米颱風，紛紛指出「上次凱米颱風災情那麼慘烈，誰敢不放？」、「上次真的淹怕了」、「不是，真的會淹水啊」、「上次淹『三十公分』，你沒看到嗎？」、「淹水怎麼出門」、「因為很容易淹水」。

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