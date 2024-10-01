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蘇花路廊崇德路段土石流 預計下午搶通

中央社／ 花蓮縣1日電

受颱風山陀兒外圍環流影響，蘇花路廊零星落石及土石流，公路局今天一早進駐搶通，蘇澳至和平路段已恢復通行；和仁至崇德路段因土石流面積較大，預計下午可搶通放行。

蘇花路廊（台9線、台9丁線）昨天中午12時起預警性封閉。公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍接受中央社記者電話採訪指出，今天清晨雨勢停歇後，進行全線朝巡及搶修，「蘇澳至和平段」上午7時完成路面清理，解除預警性封路。

劉錦龍指出，「和仁至崇德」因持續發生土石流，164.5K至164.7K處土石流坍方範圍較大，土方量超過1000立方公尺，搶修人員上午5時起進駐趕工清除，若天氣穩定的話，今天下午有機會搶通放行。

公路局呼籲，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

山陀兒颱風 蘇花路廊

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