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山陀兒來襲 台鐵南迴、花東段停駛、西部幹線部分影響

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受山陀兒颱風影響，西部幹線區間（快）車中，基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛；對號列車部分班次及路段停駛。聯合報系資料照
受山陀兒颱風影響，西部幹線區間（快）車中，基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛；對號列車部分班次及路段停駛。聯合報系資料照

山陀兒颱風來襲，台鐵公司截至中午12時表示，西部幹線區間（快）車中，基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛；對號列車部分班次及路段停駛。東部幹線對號列車台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東，花蓮=台東間停駛；北迴線（蘇澳新=花蓮）全線停駛。另外，南迴線全線停駛、支線則正常行駛

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台鐵今西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）對號列車的下行班次中，371次台中=潮州間、161次南港=潮州間、105次基隆=新左營間行駛、111次南港=潮州間行駛（潮州=枋寮間停駛）、113次七堵=嘉義間行駛（嘉義=屏東間停駛）、115次基隆=嘉義間行駛（嘉義=屏東間停駛）、511次（海線、台北09:16開）及131次（山線、台北10:00開）起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛、653次（海線、台北19:11開）、七堵=彰化間行駛（台東=七堵間停駛）、301次、501次、385次全區間停駛。

西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）對號列車的上行班次中，176次前（含）各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站、128次新左營=基隆間行駛（屏東=新左營間停駛）、132次潮州=七堵間行駛（枋寮=潮州間停駛）、134次嘉義=基隆間行駛（屏東=嘉義間停駛）、138次嘉義=七堵間行駛（屏東=嘉義間停駛）、136次台中=南港間行駛（潮州=台中間停駛）。

另外，142次潮州=彰化間停駛、144次屏東=彰化間停駛、146次潮州=彰化間停駛、168次台東=彰化間停駛、150次屏東=彰化間停駛、152次屏東=彰化間停駛、154次潮州=彰化間停駛、554次、386次全區間停駛。

在東部幹線部分，對號列車下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東，花蓮=台東間停駛；北迴線（蘇澳新=花蓮）全線停駛；426次、421次、441次全區間停駛。區間（快）車下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站；花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。

台鐵公司也說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報日止，購買期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵 山陀兒颱風

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