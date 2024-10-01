快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

領務局、中部雲嘉南辦事處 中午起發放10/3可領護照

中央社／ 台北1日電

颱風山陀兒龜速靠近台灣，且再度增強，外交部領務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，今天中午12時30分起提前發放3日可領的護照。

外交部上午發布領務訊息，由於颱風山陀兒行進緩慢，今天正常上班的外交部領事事務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，在今天12時30分起提前發放3日全日可領的護照，服務時間至下午5時。

領務局指出，如於外交部南部及東部辦事處停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾請洽領務局或外交部中部、雲嘉南辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處的緊急聯絡中心（電話0800-085095）。

相關資訊可至領務局全球資訊網查詢（https://www.boca.gov.tw/cp-56-7652-0fa96-1.html）。

山陀兒颱風

延伸閱讀

駐日代表李逸洋、外交部次長吳志中宣誓就任新職

颱風逼近 領務局下午3時起提前發10月1日與10月2日可領護照

雲嘉南好時光靚市集 34家微創商家展現多元就業培力成果

日本UNIQLO「護照誤給陌生阿姨」她崩潰找嘸人 店家道歉賠償

相關新聞

明後天放颱風假？蔣萬安曝影響最劇時間點：晚8點宣佈

山陀兒進逼，基北北桃今正常上班課，北市長蔣萬安表示，預計山陀兒影響北部最大的時間是從明天開始到後天，周三、周四有沒有機會...

山陀兒明午以巔峰姿態登陸高屏 專家指超越「賽洛瑪」、大台北明晚有感

強烈颱風山陀兒即將侵襲台灣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，颱風核心環流重整的比預期好，目前升上強烈颱...

山陀兒將侵台慎防致災風雨 「8縣市」明天有望放颱風假

強烈颱風山陀兒明天將登陸南部陸地，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象署表示，強颱山陀兒中午12時的中心位置在高雄的南南...

日本預報強颱山陀兒恐二度回到台灣 氣象署回應了

強颱山陀兒明天有可能南部登陸，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，花東地區、南部地區影響相當顯著，甚至擔心有致災性強陣風和短延...

氣象署最新風雨預測曝 明天「8縣市」達颱風假標準

中央氣象署持續發布強烈颱風山陀兒海上陸上颱風警報。根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（...

山陀兒明傍晚登陸、3大熱點曝 粉專指「這些縣市」有中央山脈保護

山陀兒颱風已達強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱山陀兒目前處於巔峰狀態。颱風目前位於高雄南南西方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。