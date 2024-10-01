領務局、中部雲嘉南辦事處 中午起發放10/3可領護照
颱風山陀兒龜速靠近台灣，且再度增強，外交部領務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，今天中午12時30分起提前發放3日可領的護照。
外交部上午發布領務訊息，由於颱風山陀兒行進緩慢，今天正常上班的外交部領事事務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，在今天12時30分起提前發放3日全日可領的護照，服務時間至下午5時。
領務局指出，如於外交部南部及東部辦事處停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾請洽領務局或外交部中部、雲嘉南辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處的緊急聯絡中心（電話0800-085095）。
相關資訊可至領務局全球資訊網查詢（https://www.boca.gov.tw/cp-56-7652-0fa96-1.html）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言