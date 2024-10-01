領務局、中部雲嘉南辦事處 中午起發放10/3可領護照

颱風山陀兒龜速靠近台灣，且再度增強，外交部領務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，今天中午12時30分起提前發放3日可領的護照。

外交部上午發布領務訊息，由於颱風山陀兒行進緩慢，今天正常上班的外交部領事事務局、外交部中部及雲嘉南辦事處延長颱風應變機制，在今天12時30分起提前發放3日全日可領的護照，服務時間至下午5時。

領務局指出，如於外交部南部及東部辦事處停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾請洽領務局或外交部中部、雲嘉南辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處的緊急聯絡中心（電話0800-085095）。

相關資訊可至領務局全球資訊網查詢（https://www.boca.gov.tw/cp-56-7652-0fa96-1.html）。