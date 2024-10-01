山陀兒估2日登陸 恐為1966年後首次強颱直撲西南部

颱風山陀兒預計明天有機會以強烈颱風之姿登陸西南部，將是繼1966年的颱風艾爾西之後，首度有強烈颱風登陸西南部。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天上午10時中心位置在北緯20.7度，東經119.6度，即在高雄的南南西方約220公里之處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行。

氣象署表示，山陀兒預計明天下半天將登陸西南部，若以強度颱風登陸，將是1966年後首次有強颱登陸西南部。

氣象署指出，根據歷史資料顯示，追溯上一個登陸西南部的強烈颱風，已是1966年的颱風艾爾西，也是歷史上唯一一次有強烈颱風登陸西南部。

根據氣象署的颱風資料庫，當年的艾爾西是9月颱風，當時近中心最大風速為每秒51公尺，在恆春北方登陸，由大武附近出海，轉向東北侵襲日本。

氣象署指出，當時南部蕉園損失慘重，東北部地區水災較重，有人員傷亡、失蹤。