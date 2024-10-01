快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

山陀兒估2日登陸 恐為1966年後首次強颱直撲西南部

中央社／ 台北1日電
中央氣象署的山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署的山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

颱風山陀兒預計明天有機會以強烈颱風之姿登陸西南部，將是繼1966年的颱風艾爾西之後，首度有強烈颱風登陸西南部。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天上午10時中心位置在北緯20.7度，東經119.6度，即在高雄的南南西方約220公里之處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行。

氣象署表示，山陀兒預計明天下半天將登陸西南部，若以強度颱風登陸，將是1966年後首次有強颱登陸西南部。

氣象署指出，根據歷史資料顯示，追溯上一個登陸西南部的強烈颱風，已是1966年的颱風艾爾西，也是歷史上唯一一次有強烈颱風登陸西南部。

編輯推薦

根據氣象署的颱風資料庫，當年的艾爾西是9月颱風，當時近中心最大風速為每秒51公尺，在恆春北方登陸，由大武附近出海，轉向東北侵襲日本。

氣象署指出，當時南部蕉園損失慘重，東北部地區水災較重，有人員傷亡、失蹤。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒來襲 台南海域3擱淺貨輪加強繫固

山陀兒明午以巔峰姿態登陸高屏 專家指超越「賽洛瑪」、大台北明晚有感

山陀兒颱風外圍環流過山沉降 5縣市一早就熱烘烘

山陀兒颱風轉為強颱路徑詭譎 黃偉哲：得戒慎恐懼因應

相關新聞

明後天放颱風假？蔣萬安曝影響最劇時間點：晚8點宣佈

山陀兒進逼，基北北桃今正常上班課，北市長蔣萬安表示，預計山陀兒影響北部最大的時間是從明天開始到後天，周三、周四有沒有機會...

山陀兒明午以巔峰姿態登陸高屏 專家指超越「賽洛瑪」、大台北明晚有感

強烈颱風山陀兒即將侵襲台灣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，颱風核心環流重整的比預期好，目前升上強烈颱...

山陀兒將侵台慎防致災風雨 「8縣市」明天有望放颱風假

強烈颱風山陀兒明天將登陸南部陸地，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象署表示，強颱山陀兒中午12時的中心位置在高雄的南南...

日本預報強颱山陀兒恐二度回到台灣 氣象署回應了

強颱山陀兒明天有可能南部登陸，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，花東地區、南部地區影響相當顯著，甚至擔心有致災性強陣風和短延...

氣象署最新風雨預測曝 明天「8縣市」達颱風假標準

中央氣象署持續發布強烈颱風山陀兒海上陸上颱風警報。根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（...

山陀兒明傍晚登陸、3大熱點曝 粉專指「這些縣市」有中央山脈保護

山陀兒颱風已達強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱山陀兒目前處於巔峰狀態。颱風目前位於高雄南南西方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。