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山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地大面積崩毀流失、菜園全被埋
強烈颱風山陀兒即將從台灣南部登陸，今天許多縣市包括嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等皆停止上班上課。目前其暴風圈已接觸陸地，氣象署今早測到的瞬間最大風速甚至達到17級風以上。
由於山陀兒「南進東出」路徑走勢詭譎相當罕見，更是氣象署有相關記錄以來首例。一名網友就在臉書社團「台南府城大小事」po文回憶這個秋颱讓他想起1977年的中度颱風賽洛馬當時的恐怖景象，「山上老家受到的重創，至今餘悸猶存」。
原po表示，當年7月他從北部返鄉回台南龍崎老家等待入伍服兵役，賽洛馬來襲當晚，風狂雨驟，到了半夜，陣陣猛烈強風直接將泥塑平房老屋的屋瓦掀掉，他和弟妹縮在房間內，空氣中充滿不斷從屋頂掉下來的灰塵，抬頭還可看到樹枝、樹葉，以及穿透進來的雨水。
風雨中，他爸媽在屋外忙著對抗這無情的天災，不時聽到他們聲嘶力竭的叫聲。等到天亮，整個房舍已殘破不堪，最令人驚恐的一幕是，緊鄰老家旁的山坡地，大面積崩毀流失，下方的菜園及梯田全部被淹埋，一夜之間山河變色。
原po說看到這景象，讓他覺得恍如隔世，心裡不禁感嘆大自然的力量，也暗自慶幸，好在家人都平安，但「賽洛馬」帶來的災情已永遠烙在他心中。有網友也在貼文底下留言「希望風雨別太強！怕怕」、「天佑台灣」。
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