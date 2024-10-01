菜架空空！他誤認「賣場打烊了」 網吐嘈：沒颱風假青菜卻有颱風價

有一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一張照片並發文表示，他日前到賣場採買，驚見菜架上的青菜都被掃光光，讓他一度「誤以為是賣場打烊了，原來是青菜都賣光了呀」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「需要搶成這樣嗎？」

颱風山陀兒已轉為強颱，南部有許多縣市已陸續宣布放颱風假。原PO到台北內湖大潤發採買，當他逛到青菜蔬果區，不料卻發現蔬菜區已被搶購一空，讓他覺得很誇張，驚呼「原來是青菜都賣光了呀！還以為賣場打烊了」。

貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人紛紛表示「那麼誇張」、「原來不是我誤會，連肉都被搶光光」、「颱風前正常的」、「颱風來了，先搶先贏」、「颱風要來，很正常呀，像上次突然放三天，不搶菜，就要冒著風雨去外面找吃的耶」。

還有不少網友深有同感，回應「今天去家樂福一樣空」、「全聯也空」、「各地的黃昏市場都是這樣子，青菜都被掃空了」、「颱風前的準備」、「因為颱風前，青菜是最貴的」、「今天去看到大家瘋狂搶」、「大概只剩紅蘿蔔」。

不過，也有網友指出「爆料買不到菜？」、「沒有影響北部啊」、「颱風天=外食天=清冰箱天，當個聰明的都會區居民」、「我們沒有颱風假，青菜，水果皆有颱風價」。