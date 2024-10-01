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強颱山陀兒最大風速每秒55公尺 吳聖宇：直襲南部的歷史紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署升格山陀兒颱風為55m／s的強颱，「直襲南部的歷史紀錄」。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
中央氣象署升格山陀兒颱風為55m／s的強颱，「直襲南部的歷史紀錄」。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，中央氣象署升格山陀兒颱風為55m／s的強颱，南部真的要嚴加戒備了，「直襲南部的歷史紀錄」。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，強颱山陀兒強度還在增強，今天上午8時最大風速已經達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大風速將當於17級風以上。目前7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑也增大到80公里。預估今天逐漸北上，明天登陸南部，直接侵襲台灣。

中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，強烈颱風山陀兒今天上午9時的中心位置在高雄的南南西方約220公里之處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行。過去3小時強度略為增強且近似滯留，中心目前在高雄南南西方海面，向北轉北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

陸上警報：雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

海上警報：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各沿海及離島有長浪發生且風浪明顯偏大，尤其西南部、東南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免前往海邊活動。

氣象署發布陸上強風特報，今天恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，屏東、台東、澎湖、金門、馬祖地區有9至10級強陣風，高雄以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區亦有8至9級強陣風。

颱風外圍環流影響，有局部焚風發生的機率，今天白天新竹、苗栗及台中為黃色燈號，有局部36度以上高溫。

今天起颱風接近，台灣西南部沿海潮位升高，明天屏東、高雄、台南、嘉義應嚴防強風豪雨，尤其沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

9月29日0時至1日9時出現較大雨量如下：屏東縣大漢山336毫米，台東縣利嘉林道332毫米，花蓮縣奇美國小290毫米；較大陣風區域如下：蘭嶼12級，成功、彭佳嶼10級。

山陀兒颱風 氣象署

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