颱風山陀兒來襲 蔬菜批發價創新高每公斤逾64元
颱風山陀兒來襲，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣64.4元創新高，高麗菜傳統市場每台斤69元，1顆約2.5台斤居多，約近175元，空心菜1把也要50元。
颱風凱米後，8月4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤57.7元，當時已是新高。今天農業部農糧署官網顯示，整體蔬菜交易均價達每公斤64.4元。其中葉菜類，8月4日交易均價每公斤48.6元，今天已62元。
農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，今天整體蔬菜交易均價確實是新高，主因是颱風山陀兒襲台，採買業者會多批些做存貨，買氣增強所致。
傳統市場一早採買民眾也多，高麗菜零售價每台斤也攀上69元，每顆約2.5台斤，要價175元，直追200元；空心菜1把也要50元。
姚志旺說，颱風凱米後復耕，之後又遇上午後雷雨，復耕時間拉長，下大雨也讓蔬菜品質下降；不過高麗菜滾倉、進口都有補充供應，目前國內仍以高冷山地採收為主，平地高麗菜還不多。
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