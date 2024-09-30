颱風山陀兒來襲 台東山區防大豪雨
中央氣象署發布豪雨特報，受第18號颱風「山陀兒」及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天（9月30日）晚間至明天（10月1日）台東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。
中央氣象署指出，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、高雄、屏東地區及大台北山區及有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
根據中央氣象署，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言