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鐵公路異動懶人包！台鐵1日午前南北迴線停駛 5公路封閉

颱風山陀兒來襲 台東山區防大豪雨

中央社／ 台北30日電

中央氣象署發布豪雨特報，受第18號颱風「山陀兒」及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天（9月30日）晚間至明天（10月1日）台東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

中央氣象署指出，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、高雄、屏東地區及大台北山區及有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

根據中央氣象署，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

山陀兒颱風

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