首例南進東出 山陀兒今恐轉強颱

中颱山陀兒暴風圈昨碰觸到台東、屏東、恆春半島，中央氣象署表示，預估今天下午颱風北轉，不排除今晚增強為強烈颱風，周三下午從高屏附近登陸後再往東北移動，由宜花出海，這種南進東出的路徑，是氣象署有記錄以來的首例。

嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣與花蓮縣，今天停止上班、上課；宜蘭縣正常上班上課，但佛光大學停班課。

氣象署指出，山陀兒颱風中心昨晚間八時位在鵝鑾鼻南方約一六○公里之處，近中心最大風速每秒四十八公尺，以每小時六公里速度，向西北西轉北緩慢移動，暴風圈已在恆春半島、台東、屏東及高雄刮起強風大雨。

中颱山陀兒逼近，高雄楠梓一處西瓜田農民搶收西瓜，希望減少損失。記者劉學聖／攝影

由於台灣多數颱風登陸路徑東進西出，從南邊巴士海峽登陸的情形非常少見，這次山陀兒路徑很像一九七七年中度颱風賽洛瑪，高雄市長陳其邁憂心災情重演；氣象署技正林秉煜表示，賽洛瑪跟山陀兒路徑相似只在登陸前，賽洛瑪當時從高雄登陸之後，由台中港出海，再到中國大陸，像山陀兒這種南進東出的路徑，「是氣象署自一九五八年有相關記錄以來首例」。

林秉煜表示，今天下雨熱區主要在花東、恆春半島，颱風逐漸從南部沿海至西南部近海，南台灣降雨會持續，花東仍有大雨，颱風近中心造成屏東、高雄、台南、嘉義等有十二級致災型強風出現；周三颱風逐漸通過台灣，整體降雨趨勢將從偏南台灣到花東，逐漸移動到北台灣，周四颱風遠離台灣，但北部仍有局部大雨。

林秉煜說，山陀兒對台影響今明兩天最明顯，周三北部留意大雨或豪雨，周三至周四入秋後首波東北季風南下，北部及宜蘭天氣開始轉涼，周三低溫約廿四度，周四更跌至廿二度。

颱風預計在高屏地區登陸，七月底凱米颱風大雨重創南部縣市，地方不敢輕忽。正在義大利參加國際慢食界的台東縣長饒慶鈴，決定提早返台。屏東縣長周春米說，沿海九個鄉鎮嚴陣以待，已連繫陸軍後備指揮部支援。

高雄市長陳其邁說，上次凱米強降雨造成多處積淹水，前天起已疏濬側溝、河川，全市九十一座抽水站已完成整備，一一二台移動式抽水機組也已部署。