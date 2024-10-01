聽新聞
0:00 / 0:00

首例南進東出 山陀兒今恐轉強颱

聯合報／ 本報記者／連線報導
蘇花公路崇德段昨出現土石流，全線封閉，花蓮鐵公路再次中斷。圖／公路局提供
蘇花公路崇德段昨出現土石流，全線封閉，花蓮鐵公路再次中斷。圖／公路局提供

中颱山陀兒暴風圈昨碰觸到台東、屏東、恆春半島，中央氣象署表示，預估今天下午颱風北轉，不排除今晚增強為強烈颱風，周三下午從高屏附近登陸後再往東北移動，由宜花出海，這種南進東出的路徑，是氣象署有記錄以來的首例。

嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣與花蓮縣，今天停止上班、上課；宜蘭縣正常上班上課，但佛光大學停班課。

氣象署指出，山陀兒颱風中心昨晚間八時位在鵝鑾鼻南方約一六○公里之處，近中心最大風速每秒四十八公尺，以每小時六公里速度，向西北西轉北緩慢移動，暴風圈已在恆春半島、台東、屏東及高雄刮起強風大雨。

中颱山陀兒逼近，高雄楠梓一處西瓜田農民搶收西瓜，希望減少損失。記者劉學聖／攝影
中颱山陀兒逼近，高雄楠梓一處西瓜田農民搶收西瓜，希望減少損失。記者劉學聖／攝影

由於台灣多數颱風登陸路徑東進西出，從南邊巴士海峽登陸的情形非常少見，這次山陀兒路徑很像一九七七年中度颱風賽洛瑪，高雄市長陳其邁憂心災情重演；氣象署技正林秉煜表示，賽洛瑪跟山陀兒路徑相似只在登陸前，賽洛瑪當時從高雄登陸之後，由台中港出海，再到中國大陸，像山陀兒這種南進東出的路徑，「是氣象署自一九五八年有相關記錄以來首例」。

林秉煜表示，今天下雨熱區主要在花東、恆春半島，颱風逐漸從南部沿海至西南部近海，南台灣降雨會持續，花東仍有大雨，颱風近中心造成屏東、高雄、台南、嘉義等有十二級致災型強風出現；周三颱風逐漸通過台灣，整體降雨趨勢將從偏南台灣到花東，逐漸移動到北台灣，周四颱風遠離台灣，但北部仍有局部大雨。

林秉煜說，山陀兒對台影響今明兩天最明顯，周三北部留意大雨或豪雨，周三至周四入秋後首波東北季風南下，北部及宜蘭天氣開始轉涼，周三低溫約廿四度，周四更跌至廿二度。

颱風預計在高屏地區登陸，七月底凱米颱風大雨重創南部縣市，地方不敢輕忽。正在義大利參加國際慢食界的台東縣長饒慶鈴，決定提早返台。屏東縣長周春米說，沿海九個鄉鎮嚴陣以待，已連繫陸軍後備指揮部支援。

高雄市長陳其邁說，上次凱米強降雨造成多處積淹水，前天起已疏濬側溝、河川，全市九十一座抽水站已完成整備，一一二台移動式抽水機組也已部署。

山陀兒颱風

延伸閱讀

鹿港水龍頭的故鄉嚴防水災 颱風前架起擋水板

颱風山陀兒逼近 國泰取消香港航班、虎航峴港提早飛

西北太平洋9月生成8個颱風 較平均值5.1個高

山陀兒颱風影響「彰化風大於雨」 王惠美要求強固鷹架

相關新聞

整理包／嘉義市壓軸公布！中颱山陀兒襲台 全台1日停班課資訊一覽

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，海陸警都已發布，全台都在暴風圈警戒範圍內，氣象署指出，颱風目前放慢中，不排除變強颱，暴風圈今（30日）下半天觸陸，且暴風圈涵蓋全台，影響時間也拉長，周二至周四上半天（10月1日至3日）風雨最劇烈。民眾最關心的停班停課訊息，《聯合新聞網》整理一覽表，讓讀者能快速清楚掌握。

首例南進東出 山陀兒今恐轉強颱

中颱山陀兒暴風圈昨碰觸到台東、屏東、恆春半島，中央氣象署表示，預估今天下午颱風北轉，不排除今晚增強為強烈颱風，周三下午從...

鐵公路異動懶人包！台鐵1日午前南北迴線停駛 5公路封閉

台鐵公司今深夜宣布，明天西部幹線對號列車中午12時前正常行駛，區間車視風雨機動行駛；東部對號列車北迴線蘇澳新到花蓮停駛、...

縣市不同調！山陀兒颱風來襲 嘉義市宣布明正常上班上課

嘉義市政府晚間宣布，明日嘉義市政府公告10月1日（周二）正常上班、正常上課。

山陀兒恐變強颱 六縣市今停班課

氣象署預估中颱山陀兒今天下午北轉，不排除增強為強烈颱風。它的路徑南進東出，是氣象署有紀錄以來的首例。今天停班停課縣市有：...

山陀兒已達中颱上限 氣象署：1日晚有機會轉強颱

中颱山陀兒已暴風圈碰觸台東、屏東、恆春半島陸地，中央氣象署技正林秉煜表示，未來行進山陀兒強度還有稍增強的趨勢，目前已達中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。