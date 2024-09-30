機捷防颱 每10分鐘平均風速達8級直達車每站停

隨颱風山陀兒逼近，桃捷公司晚間表示，颱風警報期間，當系統風速計測得每10分鐘平均風速達8級，列車將降速營運，同時直達車變更為每站停靠，至於普通車仍維持15分鐘班距。

桃園大眾捷運公司晚間發布新聞稿表示，為應對颱風山陀兒可能帶來雨勢，27日已依標準作業程序啟動防颱整備作業，主動檢視防颱防汛設備。今天也加強各場站防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內防水隔艙閘門年檢及測試，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司說明，颱風警報期間當系統風速計測得每10分鐘平均風速達8級時，列車將降速營運，直達車變更為每站停靠，抵達終點後不再載客，普通車仍維持15分鐘班距，同時暫停收送預辦登機行李；若風速計測得每10分鐘平均風速達10級或瞬間風速達11級，將依標準作業程序暫停營運。

桃捷公司提醒民眾，若桃園市、新北市、台北市任一市政府宣布停班，機捷將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車15分鐘班距運行載客。桃捷將視颱風動態，提前發布最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及i搭桃捷APP，關於機捷營運狀態詢問，可於上午6時至晚上24時，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789。