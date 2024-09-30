颱風山陀兒來襲 國軍協助潛勢區居民預防性撤離

颱風山陀兒來襲，國防部指出，目前待命救災兵力共1.5萬人，其中負責南部地區救災的第四作戰區，共1000名兵力待命，並協助潛勢區居民預防性撤離；負責東部救災的二戰區，則備妥224件裝備待命救援。

颱風山陀兒陸上警報今天發布，中央氣象署表示，颱風強度還會增強，不排除達中颱上限、甚至強颱。

國防部發布新聞稿表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬5000人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類、約1000輛（部）均完成整備。

負責南部地區防務與救災的第四作戰區也指出，作戰區災害應變中心同步提升為一級開設，並完成救災兵力及機具整備工作，以協助地方政府執行救援任務。

第四作戰區表示，作戰區目前災防待命兵力約1000人，災防機具及各式裝備計輪車等11類、4812件待命應援，同時派遣連絡官、情蒐官進駐各縣市政府及鄉鎮市區，也依令投入潛勢區居民預防性撤離、救災應援任務，全力守護民眾生命財產安全。

負責東部地區防務及救災的第二作戰區也指出，目前檢整災防機具及各式裝備計發電機等11項244件；另派遣情蒐官70人、聯絡官35人、編組兵力407人，分梯至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。