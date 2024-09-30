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颱風山陀兒來襲 公路局入夜預警性封閉5路段

中央社／ 台北30日電

颱風山陀兒來襲，交通部公路局今天持續更新路況，截至晚間8時止，預警性封閉路段增加至5處，包含台8線關原至太魯閣口、台11甲線光復至豐濱段及台23線豐南至北源路段等。

公路局發布新聞稿表示，因應颱風山陀兒，預警性封閉路段晚間增為5處，包含花蓮縣秀林鄉台8線中橫公路114K+600至184K+500（關原至太魯閣口）、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130至165K+700（蘇澳至崇德）。

及宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至64K+900（蘇澳至和仁）、花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱），和花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段）。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路；並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

山陀兒颱風

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