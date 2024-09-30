颱風山陀兒逼近 國泰取消香港航班、虎航峴港提早飛
颱風山陀兒持續靠近台灣，國泰航空今天宣布，10月1日至10月4日有部分往來香港-台灣的航班將取消；台灣虎航也宣布，10月1日的IT578峴港-高雄航班將提前起飛。
中央氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上陸上颱風警報，台灣周邊海域風浪明顯增大，最大陣風達10至12級，海上警戒區擴大為巴士海峽及台灣東南部海面。
國泰航空今天晚間宣布，因受颱風山陀兒影響，往來香港-台灣的航班將異動，包括10月1日的CX448香港-高雄航班取消；10月2日的CX432/424/458/448香港-高雄航班取消、CX449/431/423/459高雄-香港航班取消、CX408香港-台北航班取消。
國泰航空也說，10月3日的CX432/424 香港-高雄航班取消、CX449/431/423高雄-香港航班取消、CX408香港-台北航班取消、CX407台北-香港航班取消；另外，10月4日的CX407台北-香港航班也取消，進一步訊息可參閱國泰航空官網。
台灣虎航也宣布，受颱風山陀兒路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，10月1日的IT578峴港-高雄航班將提前至當地晚間7時起飛，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
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