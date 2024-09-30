颱風尚未影響北部地區 基北北桃10月1日正常上班課

依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市、新北市30日宣布，10月1日尚未列入山陀兒颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布10月1日照常上班及上課。

台北市長蔣萬安也更新動態，根據中央氣象署資料，山陀兒颱風目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸臺灣，預估風雨在10月2日到10月3日影響台北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。

他表示，翡翠水庫昨天就展開預防性調節放水，提醒下游地區民眾，提高警覺、確保安全。民政局、工務局、各區公所針對土石流潛勢區、老舊聚落和邊坡敏感區住戶加強巡檢，必要時提前進行疏散。環保局持續清理溝渠、排水系統，避免雜物堆積導致積水。工務局、環保局、交通局提前安排人力、車輛和設備，只要發生路樹倒塌、招牌掉落、交通設施損壞等災情，立刻展開復原作業。

水利處加強檢查抽水站、移動式抽水機及水門，在低窪地區進行預防性部署，防範淹水。產業局加強與臺電公司溝通，全面檢查電力設施，避免颱風來臨發生電箱損壞、區域性停電問題。

他也提醒，為了確保市民人身、財產安全，明天早上9點，也將執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，請人、車盡早遠離河川區域。