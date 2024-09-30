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不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

颱風山陀兒來襲 國內線航空10/1異動一次看

中央社／ 台北30日電

颱風山陀兒來勢洶洶，預估帶來強風豪雨，影響空中交通。立榮航空、華信航空部分航班變動，中央社記者整理10月1日國內線航空提前航班與取消航班等異動資訊一次看。

據立榮航空提供資料，明天提前的航班為「金門至台中B7-8966」，提前至下午2時50分起飛；「澎湖至台中B7-8640」則是提前至下午3時20分起飛。

至於立榮航空明天取消的航班，包括台東航線全天取消；高雄航線為中午12時以後取消；嘉義、台南航線下午2時以後取消；「金門至台中B7-8962」、「台中往返澎湖B7-8651、B7-8652」同樣取消。

華信航空說明明天取消的航班，包括台東、花蓮航班全天取消；高雄-澎湖航班為下午1時以後取消；高雄-金門航班下午3時以後取消；台中-澎湖航班下午4時以後取消；松山出發航班則為下午5時以後取消。

山陀兒颱風

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