颱風山陀兒來襲 國內線航空10/1異動一次看

颱風山陀兒來勢洶洶，預估帶來強風豪雨，影響空中交通。立榮航空、華信航空部分航班變動，中央社記者整理10月1日國內線航空提前航班與取消航班等異動資訊一次看。

據立榮航空提供資料，明天提前的航班為「金門至台中B7-8966」，提前至下午2時50分起飛；「澎湖至台中B7-8640」則是提前至下午3時20分起飛。

至於立榮航空明天取消的航班，包括台東航線全天取消；高雄航線為中午12時以後取消；嘉義、台南航線下午2時以後取消；「金門至台中B7-8962」、「台中往返澎湖B7-8651、B7-8652」同樣取消。

華信航空說明明天取消的航班，包括台東、花蓮航班全天取消；高雄-澎湖航班為下午1時以後取消；高雄-金門航班下午3時以後取消；台中-澎湖航班下午4時以後取消；松山出發航班則為下午5時以後取消。