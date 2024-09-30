視察颱風天海運 陳世凱心繫離島旅客疏運

颱風山陀兒接近台灣，交通部長陳世凱上任後，首度與颱風交手，他今天赴航港局了解颱風災害應變，指示加強近岸船舶監控、蘇花海運備援整備，以及離島海運疏運協助3大方向。

颱風山陀兒逼近，台灣周邊海域風浪明顯增大，最大陣風達10至12級，鄰近海域有較大風浪，造成許多離島航線、航班停航。陳世凱今天中午前往航港局災害應變中心視察，聽取相關簡報後，指示風災後復航很重要，但應以旅客、工作人員安全為最優先考量。

航港局今天透過新聞稿表示，這次應變首度採取近岸12海里為海域警戒區，自28日起已由海岸電台會同港務公司VTS持續推播，協請海巡署協助勸離，以避免滯留近岸船舶發生擱淺事故。陳世凱予以肯定，並提醒應關注颱風所帶來東北季風影響。

針對蘇花備援及颱風前後疏運返台作業，陳世凱示意均須加強宣導，應將海空疏運訊息串聯同步宣導，提供民眾完整資訊。另外，針對颱風凱米擱淺處置中的6艘船舶，則是指揮再檢視目前防護措施，強化繫固，注意避免殘油污染海洋，造成二次災害。

航港局重申，持續落實各項防颱應變作業及掌握海運航線疏運旅客狀況，颱風警報解除後，於確保旅客安全前提下，儘速恢復離島海運航線；蘇花鐵公路可能因風災中斷，已積極進行海運備援前置整備作業，海氣象允許情形下將視需要及時啟動，以利有需要民眾多加利用。